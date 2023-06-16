موعد عيد الأضحى 2023 في أبو عريش.. تعرف على الأيام المتبقية

يبحث كثير من السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد عيد الأضحى 2023 في أبو عريش، الذي من المتوقع وفقا للحسابات الفلكية أن يوافق يوم 28 يونيو الجاري، العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري، وسط انتظار لطرق الاحتفال المختلفة في أرجاء المملكة العربية السعودية، ومختلف الدول في العالم العربي والإسلامي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبو عريش

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبو عريش، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 6:05 صباحا يوم 28 يونيو المقبل

موعد يوم عرفة في أبو عريش

يوم عرفة وهو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحجة من كل عام، وله فضل كبير بالاضافة إلى أن الحجاج يؤدون فيه أهم ركن في مناسك الحج، يوافق موعده في أبو عريش الثلاثاء 27 يونيو، فى التاسع من شهر ذي الحجة.

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، في المساجد والساحات المفتوحة، ويرتدي خلالها المسلم أفضل الملابس وأغلاها، من أجل الظهور بمظهر جيد في عيد الأضحى، وهو ثاني أعياد المسلمين، بعد عيد الفطر، وبعدها يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي في أي يوم من الأيام الأربعة لعيد الأضحى، والتي تعرف بأيام التشريق.