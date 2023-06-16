موعد عيد الأضحى 2023 في بيشة بالمملكة العربية السعودية

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثير من المسلمين المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن موعد عيد الأضحى 2023 في بيشة، وكذلك يوم عرفات فلكيًا، وفق ما أعلنت عنه الجمعية الفلكية بجدة خلال الأيام الماضية قليلة فى نهاية نهاية شهر ذي القعدة قبل حلول شهر ذي الحجة 1444هـ الذي يتميز بموسم الحج من كل عام.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، موعد عيد الأضحى 2023 في بيشة، من بين الموضوعات الخدمية المتنوعة التي تهم المواطن المصري والسعودي يوميا، من أجل الاحتفال بعيد الأضحى، تختلف مظاهر الاحتفال بالعيد، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد شروق الشمس بنحو أكثر من 15 دقيقة، في جميع ساحات المساجد المفتوحة، ويرتدي خلالها المسلمين أفضل الملابس وأغلاها، من أجل الظهور بمظهر جميل في عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2023 في بيشة

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في بيشة يوم 28 يونيو المقبل، في الموعد المحدد له من كل عام وهو العاشر من ذي الحجة، ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، حسب ما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، إذ أن عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، وبعدها يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بيشة

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدوادمي، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 5:59 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.