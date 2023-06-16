موعد عيد الأضحى 2023 في صبيا.. كيف يحتفل السعوديون؟

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، لذلك يرغب المسلمون بالمملكة العربية السعودية في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في صبيا، وكذلك يوم عرفات فلكيًا، وفق ما أعلنت عنه الجمعية الفلكية بجدة خلال الأيام الماضية قبل حلول شهر ذي الحجة 1444هـ الذي يتميز بموسم الحج من كل عام

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، موعد عيد الأضحى 2023 في صبيا، من بين الموضوعات الخدمية العديدة التي تهم المواطن بشكل يومي، من أجل إعداد جميع الترتيبات والتجهيزات قبل حلول عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2023 في صبيا

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في صبيا يوم 28 يونيو المقبل، في الموعد المحدد له من كل عام وهو العاشر من ذي الحج، ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، حسب ما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، إذ أن خلال تلك الأيام يحتفل المسلمين السعوديين من خلال إحضار الطعام والحلويات، و زيارة المقربون وذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد حسب توقيت كل منطقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صبيا

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صبيا، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، في من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 6:05 صباحا يوم 28 يونيو المقبل، بفرق دقائق بسيطة عن باقى المدن السعودية.

موعد يوم عرفة في صبيا

يوم عرفة وهو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحجة من كل عام، وله فضل كبير بالاضافة الى ان الحجاج يؤدون فيه أهم ركن في مناسك الحج، ويوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو، فى التاسع من شهر ذي الحجة.