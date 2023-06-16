محافظ مطروح: تركيب إشارات مرور وكاميرات حديثة في تقاطعات الشوارع

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن القيام بإنشاء ومد شبكة منظومة الرصد المرئي وإشارات وكاميرات المرور الحديثة في شوارع مدينة مرسى مطروح، خلال أسبوع.

تيسير حركة المرور في مرسى مطروح

ووجه محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع مسئولي الشركة المنفذة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، واللواء محمد البنداري، مدير إدارة مرور مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بإعادة الشيء لأصله والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي في شوارع مطروح، وتيسير حركة السير والمواصلات للمواطنين من قائدي السيارات بالمدينة.

مد شبكة الإشارات في 14 تقاطعا

وأكد محافظ مطروح أنه تقرر سرعة إنهاء أعمال مد شبكة الإشارات في تقاطعات طرق مطروح بعدد 14 تقاطعا، وتركيب الكاميرات مع سرعة إعادة الشيء لأصله كمرحلة أولى للرصد المرئي، واستكمال باقي الأعمال الفنية، والربط بإدارة مرور مطروح وغرفة الكاميرات خلال شهر، مع تقرير مصور بالأعمال.

مد كابلات الكهرباء

ونبه محافظ مطروح، بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومجلس مدينة مرسى مطروح، بشأن مد كابلات الكهرباء اللازمة لسرعة التنفيذ والتشغيل لإشارات المرور الحديثة في شوارع وميادين مطروح، ضمن خطة تطوير المدينة كأحد الوجهات السياحية الهامة في في مصر.