إزالة 361 حالة تعد جديدة منذ انطلاق الموجة 21 في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، والتي تنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 16 حالة تعد جديدة في بني سويف

وناقش محافظ بني سويف التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى نتائج حملات إزالة التعديات، إذ جرى إزالة 16 حالة تعد جديدة، ليصل الإجمالي إلى 361 حالة عبارة عن 207 حالات تعد بالبناء، و164 حالات تعد زراعات، منذ انطلاق الحملة في 27 مايو، وحتى صباح اليوم.

منع التعدي مجددا على الأراضي المستردة

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الماضي، وبلغ إجمالي ما جرى إزالته خلالها 402 حالة تعد مباني وزراعات، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تنفذ بداية من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل، لتختتم بالمرحلة الثالثة، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.