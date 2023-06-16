ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين في الإسماعيلية بقصد الإتجار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها بدائرة المركز، وبحوزته 150طربة لمخدر الحشيش تزن 15 كيلوجرام وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بمحل سكنه وفي حيازته كمية من مخدر الحشيش تزن 3 كيلوجرامات و15 كيلو من مخدر الهيدرو وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

وأفاد البيان أن القوات ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على عدد 10 مفاتيح مُصطنعة ماركات وأنواع مختلفة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمي شرطة ثان وثالث الإسماعيلية ومن بينها السيارة المضبوطة في حيازتهما وأرشدا عن باقي السيارات المستولى عليها.