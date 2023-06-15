مخدرات في السيارة.. تفاصيل إحالة سائق وصديقه للجنايات بتهمة تجارة السموم بحلوان

قررت نيابة حلوان، إحالة سائق وصديقه إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بالإتجار في المخدارت بعدما تم ضبطهما داخل سيارتين ملك لكل منهما داخل أحد شوارع منطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، مع استمرار حبسهما، لانتظار تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمتهما.

سيارتان في الانتظار أوقعتا تجار الكيف

أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ذكر تفاصيل القبض عليهما، أثناء مرور الرائد محمود عاطف، ضابط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان وبصحبته القوة المرافقة مستقلين سيارة الشرطة لضبط المشتبه بهم متواجدين داخل سيارتين بمنطقة كفر العلو، يستقل كل منهما شخص يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسهما على كمية من مخدر الحشيش، وكذا مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه وهاتف محمول، وبالفحص وتبين أنه يدعى «شعبان ه ح» سائق 36 عاما ومقيم بدائرة القسم.

رحلة القبض عليهما من الصف لحلوان

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني يدعى «أحمد م ج» يبلغ من العمر 25 سنة صديق الأول، كان بحوزته كيلو ونصف جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 5 ألاف جنيه، وأقرا في اعترافتهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارتان لتسهيل تنقلاتهما، وانهما تم شراء تلك المخدرات من منطقة الصف بالجيزة.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون حددت رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

- مادة (34): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.