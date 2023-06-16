«تموين المنوفية»: توريد 122 ألف طن قمح بنسبة 95% من المستهدف

أكدت مديرية التموين بمحافظة المنوفية استمرار أعمال توريد القمح للصوامع والشون، والذي ينتهي مع آخر أيام شهر أغسطس المقبل، حيث تم تحفيز وتشجيع المودرين من التجار والمزراعين من خلال حملات توعية يتم فيها التأكيد على صرف قيمة التوىيد للأردب والبالغ قيمته 1500 جنيه بعد 48 ساعة، فضلا عن إعطاء الموردين 10 كيلو نخاله بقيمة تقدر بحوالي 100 جنيه إضافية.

وكيل وزارة التموين: نسبة توريد القمح 95%

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، إن نسبة الإقبال تصل إلى 95% من المستهدف، بالرغم من أن توريد القمح ليس إجباريا، كما أن التوريد مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن التوريد آخر يوم بلغ حوالي 150 طنا، والتوريد مستمر بشكل يومي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي ما تم توريده من القمح يزيد عن 122 ألف طن، تزامنا مع المتابعة المستمرة وتسهيل عمليات الترويد لجميع النجار والمزارعين على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة.

التفتيش على مصانع الأعلاف بالمنوفية

وأكد أنه يتم التفتيش على مصانع الأعلاف بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود أي قمح محلي يستخدم في صناعة الأعلاف، وفق توجيهات محافظ المنوفية، ووزارة التموين في هذا الشأن.