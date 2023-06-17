بعد الكشف عن البوستر.. 3 معلومات عن الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بدأت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، للإعداد للدورة الثامنة، التي من المقرر أن تقام فى شهر نوفمبر المقبل، كعادتها من كل عام.

3 معلومات عن الدورة الجديدة

- بوستر الدورة الثامنة للمخرج الفني هشام علي، تركز الفكرة على شيء مميز في المسرح، وهي «الستارة الحمراء»، التي عندما يشاهدها الجمهور، أولى الأشياء التي تتبادر إلى أذهانهم هو المسرح، موضحا أنه تعامل في التصميم مع مجموعة من العناصر، منها الستارة الحمراء وإضاءة المسرح والبؤرة.

المهرجان يترأسه شرفيا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

- المهرجان يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

- المهرجان سيكرم هذا العام، نخبة من أهم صناع وأبطال المسرح العربي والعالمي، كعادته فى السنوات الماضية، التي كرم فيها رموز المسرح العالمي، الأمريكى العالمي ريتشارد شيكنر.