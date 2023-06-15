ياسين التهامي يفوز بجائزة أفضل «تتر» في مهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، تكريم شيخ المنشدين ياسين التهامي، بجائزة أفضل تتر عن مسلسل «ستهم»، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ11، وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للآداب والفنون، برئاسة الكاتب فتحي الحصري، استفتاء مهرجان همسة الدورة الـ11 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وقال الحصري في بيان، شارك في الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدي والدرامي، لافتًا إلى أنه لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت، أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ11

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المكونة من الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر، أعلنت عن النتائج الرسمية.

جدير بالذكر، أن الدورة الـ11 تقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.