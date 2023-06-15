مصمم بوستر مهرجان شرم الشيخ الشبابي: فكرته ترتكز على الستارة الحمراء

كشف مهرجان شرم الشيخ الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي فى دورته الثامنة عن بوستر الدورة الجديدة المزمع إقامتها فى شهر نوفمبر من عام 2023.

معلومات عن البوستر

وكشف هشام علي، منفذ البوستر، عن أهم المعلومات عنه وعن فكرته ورمزيته كالآتي:

- البوستر الجديد من تصميم المخرج الفني هشام علي

- الفكرة الرئيسية ترتكز على «الستارة الحمراء» التي تعد عنصرا مسرحيا أساسيا، والتي عندما يشاهدها الجمهور أولما يتبادر إلى أذهانهم هو المسرح

- تضمن البوستر إضاءة المسرح والبؤرة

- أوضح أنه أحب توظيف رقم 8 فى البوستر الذي يشير إلى رقم الدورة الجديدة ولكن بذكاء وطريقة غير مباشرة.

- اعتمد المصمم في البوستر على اللازمان واللامكان

- عمل في التصميم على التباين بين اللون والظل والنور

المهرجان يقام فى شهر نوفمبر المقبل

الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .