خطوات الاشتراك في المحافظ الإلكترونية.. حوّل واسحب فلوسك من غير فيزا

يتعرض العديد من مستخدمي الفيزا البنكية إلى نسيان الأموال والفيزا الخاصة بهم في المنزل أثناء الذهاب لقضاء احتياجاتهم خارج المنزل، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تجعلهم قادرون على سحب الأموال من ماكينات الصراف دون حاجه لاستخدام الفيزا، وتتيح شركات الاتصالات المختلفة للمواطنين فرصة فتح حساب كاش خاص بهم من خلال رقم الهاتف، يمكنهم من سحب الأموال الموجودة بحسابهم دون استخدام كروت بنكية.

وتعد محفظة الهاتف التي يتم فتحها في شركات الاتصالات من أكثر الخدمات التي يقبل المواطنون على استخدامها في، إذ تتيح لمستخدميها فرصة تحويل الأموال من محفظة لأخرى بسهولة من خلال تطبيق الهاتف، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير، خطوات الاشتراك في محفظة الهاتف التابعة لشركات الاتصالات مجانا، وخطوات سحب الأموال من الـatm دون استخدام فيزا بنكية، وفق خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاشتراك في محفظة الهاتف التابعة لشركات الاتصالات

- يقوم الراغب في إنشاء محفظة الهاتف بالتوجه إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات التابع لها العميل.

- ثم يقوم باطلاع الموظف المختص بتلك الخدمة على بطاقة الرقم القومي حتى يستطيع تقديم طلب فتح محفظة الهاتف.

- يتم إرسال رسالة للعميل عبر الهاتف ليقوم من خلالها بتحديد الرقم السري لمحفظة الهاتف الخاصة به.

خطوات سحب الأموال من ATM عن طريق محفظة الهاتف

- يقوم العميل بالتوجه لأقرب ماكينة ATM ثم يختار الخدمات دون بطاقة.

- وبعد ذلك يقوم باختيار السحب النقدي من خلال المحفظة الذكية.

- يتم إدخال رقم الهاتف المسجل عليه المحفظة الذكية.

- يقوم للعميل بإدخال الرقم السري المتغير الذي تم الحصول عليه من خلال تطبيق المحفظة الذكية.

- وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سحبه نقديا.

- وبعد الانتهاء، يملك للعميل اختيار إذا كان يرغب في استلام إيصال خاص بالعملية التي تم إجراءها أم لا.

- ثم يقوم باستلام النقود الخاصة به.