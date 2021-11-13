المصرف المتحد يستهدف دمج خدمة المحفظة الإلكترونية داخل تطبيق «الموبايل البنكي»

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن البنك يعمل حالياً على دمج المحفظة الإلكترونية الخاصة به داخل تطبيق «الموبايل البنكى»، مشيراً إلى أن خدمة «الموبايل بانكنج» تتيح إمكانية استخراج «I Score» من خلال الهاتف، وتحكم العميل فى البطاقات الائتمانية سواء بوقفها أو تشغيلها من خلال الموبايل والإنترنت البنكى. وأوضح أن المصرف المتحد تقدم للبنك المركزى المصرى بطلب رخص لتقديم خدمات جديدة، على رأسها خدمة الـITM، مشيراً إلى أن المصرف المتحد على وشك الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق الخدمة، حيث تتيح هذه الخدمة عملية فتح الحساب للعميل دون الذهاب للفرع.

وأضاف «القاضى» أن البنك أنفق نحو 1.5 مليون دولار على الأقل خلال الـ5 سنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، موضحاً أن الشركات التى وفرت الحلول الرقمية للمصرف المتحد هى شركات مصرية بالكامل وتفوق منتجاتها الرقمية جميع المنتجات الإلكترونية التى تقدمها الشركات الأجنبية.