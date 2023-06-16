«شؤون الحرمين» تتابع 160 مبادرة داخل الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف

تتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وكالة الحوكمة والشؤون القانونية تنفيذ ما يزيد عن 20 خدمة بشرية وتِقنية، إضافة إلى متابعة 160 مبادرة وبرنامج، خلال موسم حج العام 1444 هـ داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وقياس مدى التزام الإدارات بالخطط التشغيلية الفرعية والتي تقدر بنحو 25 خطة تشغيلية للخدمات.

تقديم خدمات ومبادرات فعالة للحجاج في الحرم المكي والمسجد النبوي

من جهته أوضح مدير عام المراجعة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ريان العدواني، في بيان صحفي، أن الخدمات والمبادرات الفعالة التي تقدمها الرئاسة خدمة لضيوف الرحمن بموسم الحج 1444هـ تستلزم المتابعة المستمرة لضمان الفاعلية وفق ما هو مرسوم له بالخطط التشغيلية للإدارات، لافتا إلى أن المراجعة الداخلية تتم عبر ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى النظام العديد من المهام والواجبات لضمان تحقيق التقيد بالتعليمات والسياسات والخطط في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأضاف العدواني: «الأثر المتوقع لمتابعة تنفيذ وتقديم تلك الخدمات والمبادرات والبرامج والخطط التشغيلية وما ينتج عنها من مراجعة تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، علاوة على التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء النسك بكل يسر وسهولة، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها رقميا».

تكثيف الأعمال والجهود في أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كثفت جهودها من خلال إدارتها المختلفة لتھیئة المسجد النبوي الشريف بكامل طاقته الاستيعابية للزوار والمصلين وذلك استعدادا لاستقبالهم في صلاة الجمعة وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين.