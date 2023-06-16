الأرصاد الجوية تكشف توقعات صيف 2023 في مصر.. زيادة في نسب الرطوبة

تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري، وسط تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي وجهت نصائح للمواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، دفعت المهتمون إلى معرفة توقعات صيف 2023 في مصر، لبيان حالة الطقس، وهل سيكون هو الأكثر حرارة أم لا؟.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت لـ«الوطن» توقعات صيف 2023 في مصر، إذ يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، وبالرغم من أن فصل الربيع يشهد تسجيل أعلى درجات الحرارة، إلا أن ارتفاع نسبة الرطوبة في فصل الصيف تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

توقعات صيف 2023 في مصر

وأضافت «غانم» أن فصل الصيف تظهر به توزيعات ضغطية مختلفة، وتتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يأتي بكتل هوائية حارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بارتفاع الرطوبة في فصل الصيف بسبب مرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال فترة الصيف لن ترتفع بشكل كبير، ولكن السبب في ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

ولفتت عضو المركز الإعلامي إلى توقعات صيف 2023 في مصر، إذ أنه من المتوقع أن نشهد موجات من ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يشبه فصل الصيف هذا العام صيف 2022 العام الماضي، والذي شهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة ما أدى إلى الشعور بأجواء شديدة الحرارة، ولكنه لن يكون الأكثر حرارة.