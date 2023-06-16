«الأوقاف»: افتتاح 13 مسجدا في 5 محافظات اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 13 مسجدا في 5 محافظات هي «أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، المنيا، الفيوم»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة أسيوط، جرى افتتاح مسجد المدينة المنورة بقرية المختون بمركز ديروط، ومسجد العوارف بقرية الغنايم شرق بمركز الغنايم، ومسجد أولاد دياب بقرية النواورة بمركز البداري، ومسجد الشرقيين بقرية عرب الأطاولة بمركز الفتح، ومسجد الرحمن بقرية دشلوط بمركز ديروط.

وفي محافظة المنوفية جرى افتتاح مسجد التقوى والإيمان بعزبة سيراج بقرية شنوان بمركز شبين الكوم، ومسجد الشرقي بقرية منشأة بخاتي بمركز شبين الكوم، وفي محافظة الإسماعيلية جرى افتتاح مسجد فلسطين بقرية أم عزام بمركز القصاصين الجديدة، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الدوار القبلي بقرية قفادة بمركز مغاغة، ومسجد عزبة البسيوني بقرية أبوان بمركز مطاي، ومسجد الرحمن بقرية عرب السوايسة بمركز بني عبيد.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بصيانتها، ففي المنوفية جرى افتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء، وفي محافظة الفيوم جرى افتتاح مسجد خفاجة بقرية العدوة بمركز الفيوم.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1192 مسجدًا، بينها 962 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و230 مسجدًا صيانة وتطوير.