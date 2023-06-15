أقلها الرباط.. تعرف على درجات الحرارة في مصر والدول العربية اليوم

يتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة الطقس في البلد الذي يقيم به حتى يستطيع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمناسبة للحالة الجوية لذلك تستعرض «الوطن» في هذا التقرير الحالة الجوية اليوم الخميس، في مصر وبعض الدول العربية.

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس، تكون الحالة الجوية معتدلة على كل الأنحاء في الصباح الباكر، أما في النهار فيكون الطقس حاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الحالة الجوية في الدول العربية وفق موقع طقس العرب

وعن الحالة الجوية في الكويت وفق موقع طقس العرب، فتصل درجات الحرارة في النهار إلى العظمى 43 والصغرى 33 درجة مئوية، أما عن الطقس في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات المتحدة فتصل العظمى إلى 37 درجة والصغرى إلى 32، وفي المملكة العربية السعودية تحديداً بالعاصمة الرياض فتسجل درجات الحرارة الكبرى 44 والصغرى 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة بالدول العربية اليوم الخميس

تسجل درجة الحرارة في دولة الجزائر 26 درجة للعظمى والصغرى 19 درجة مئوية وتصل درجة الحرارة في دولة المغرب تحديداً في الرباط إلى الكبرى 25 والصغرى 21 درجة أما عن مدينة طربلس بليبيا فتكون درجة الحرارة الكبرى 29 والصغرى 20 درجة، وفي نواكشوط عاصمة موريتانيا فتسجل درجة الحرارة الكبرى 25 درجة مئوية والصغرى 22 درجة بحسب موقع «طقس العرب».