مصمم بوستر المهرجان القومي للمسرح: صورة الزعيم عامل تسويق لأي فعالية فنية

أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، البوستر الرسمي لدورته السادسة عشرة، التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبلين، والبوستر من تصميم الفنان محمد فاضل القباني مدير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا بالمهرجان، حيث تصدر البوستر صورة للزعيم عادل إمام، الذي تحمل الدورة المقبلة اسمه.

إطلاق اسم الزعيم على الدورة المقبلة من المهرجان

وقال الفنان محمد فاضل القباني، إنه حرص على أن تتصدر صورة الزعيم عادل إمام بوستر الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري فور تكليفه بتصميم البوستر الدعائي من قِبل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، وعلمه بإطلاق الدورة المقبلة على اسم الزعيم، باعتباره عامل جذب وتسويق لأي فعالية فنية، معبرا عن سعادته بتصميم بوستر أكبر مهرجان وطني للمسرح في الوطن العربي، وأن يكون مسمى الدورة على اسم الزعيم.

محمد القباني يكشف تفاصيل بوستر المهرجان

وأضاف محمد فاضل القباني أنه حاول خلال تصميماته الدعائية للدورة المقبلة، الحفاظ على الهوية البصرية للمهرجان منذ انطلاقه، لما للمهرجان من ثراء وقوة ناعمة على المستويين الوطني والعربي، كواحد من أكبر المهرجانات المسرحية على مستوى العالم العربي.

محمد فاضل القباني، ممثل ومخرج، تخرج في كلية الآداب قسم مسرح بجامعة الإسكندرية، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل، ومدير مؤسسة اتجاهات للإعلان، منشئ ومدير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمهرجان القومي للمسرح المصري.