تفاصيل إطلاق اسم عادل إمام على دورة المهرجان القومي للمسرح

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح.

إطلاق اسم عادل إمام على الدورة 16

وأضاف محمد رياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول ما فكر فيه بعد إسناد المهمة له برئاسة المهرجان من قبل وزيرة الثقافة هو إطلاق اسم عادل إمام على الدورة المقبلة.

ولفت الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى أن إطلاق اسم الفنان عادل إمام القيمة والقامة الفنان العظيم من أجل الاحتفاء به.

وأوضح الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إعداد الملصق استغرق نحو شهر ونصف حتى يكون الشكل النهائي لائقا بالفنان عادل إمام.

عادل إمام تاريخ كبير في المسرح

وأشار إلى أنه لا يمكن اختصار عادل إمام في مسرحياته العظيمة، بل هو تاريخ كبير في المسرح وكانت المطارات تستقبل طائرات لمشاهدة أعماله.

واختتم الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن شارع الهرم كان يقف يوم عرض مسرحيات عادل إمام بسبب توافد الأشقاء العرب، موضحا أن الزعيم كان سببا في زيادة السياحة.