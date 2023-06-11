المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق دورته الـ16 باسم عادل إمام

أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، تكريما لما قدمه الزعيم خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة «الزعيم» البوستر الرسمي للدورة الجديدة، المقرر أن تنطلق في الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس المقبل.

معلومات عن عادل إمام

الفنان عادل إمام اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد، ولد في قرية شها بمركز المنصورة في الدقهلية، وانتقل منها إلى حي السيدة زينب، حيث عمل والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وهو رمز كبير من رموز المسرح المصري والعربي، وهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون.

بدأ الزعيم مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث درس الهندسة الزراعية في جامعة القاهرة ، وخلال دراسته انضم إلى فرقة المسرح الجامعي، وأظهر خلال العروض المسرحية التي قدمها في الجامعة موهبته الفطرية في التمثيل، والتي أهّلته للالتحاق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962، وهو لا يزال طالبا.

مسرحيات عادل إمام

ومن أهم مسرحيات عادل إمام «ثورة قرية، سري جدا، أنا وهو وهي»، وتعد الأخيرة نقلة في مشواره الفني، وأول مسرحية تعرض له في التلفزيون المصري، وبعدها توالت أعماله في المسرح ومنها «النصابين، والبيجامة الحمرا»، وقدّم مسرحيات «حالة حب، وأنا فين وأنت فين، وغراميات عفيفي»، وتظل مسرحية مدرسة المشاغبين هي النقلة الفنية والشهرة الكبيرة له، حيث حقق بها نجاحا كبيرا أثبت موهبته الكوميدية الكبيرة، وبعدها جاءت مرحلة البطولة المطلقة لعادل إمام في المسرح، فقدمه المنتج الكبير سمير خفاجي من خلال فرقة الفنانين المتحدين بطلا منفردا في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» ثم «الواد سيد الشغال» ثم «الزعيم»، وكانت آخر مسرحياته «بودي جارد».

وبعيدا عن المسرح قدّم إمام في السينما أعمالا متميزة وصل عددها لأكثر من 100 فيلم، ومنها: «البحث عن فضيحة، لصوص ولكن ظرفاء، المتسول، الهلفوت، حتى لا يطير الدخان، سلام يا صاحبي، الحريف، النوم في العسل، الإرهابي، طيور الظلام، بخيت وعديلة، الإرهاب والكباب، النمر والأنثى، اللعب مع الكبار، رسالة إلي الوالي، مرجان أحمد مرجان، عريس من جهة أمنية، حسن ومرقص»، وكانت آخر أفلامه عام 2010 حيث قدم فيلم «زهايمر»، وفي التليفزيون له الكثير من الأعمال منها «أحلام الفتي الطائر، دموع في عيون وقحة، فرقة ناجي عطا الله، عوالم خفية، مأمون وشركاه، العراف»، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل فلانتينو.

يذكر أنّ المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.