نضال الشافعي: الجمهور عرفني بسبب عادل إمام.. الوقوف أمامه نقلة نوعية

قال الفنان نضال الشافعي إنه بسبب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام تعرّف عليه الجمهور بشكل كبير، مؤكدا أنه مدين له بفضل ليس له حدود بشأن ذلك، وخلال تصريحاته لـ«الوطن»، شدد على أن العمل مع نجم بقيمة وقامة عادل إمام بمثابة نقلة نوعية للفنان على كافة المستويات.

عادل إمام رئيس جمهورية الضحك

وعن ابتعاده عن الكوميديا التي بسببها التفت إليه لفتت عادل إمام، لصالح أدوار أخرى، قال نضال الشافعي، إنّ عادل إمام الهرم الرابع ورئيس جمهورية الضحك، متابعًا: كنت أحلم بالسلام فقط باليد عليه، وفجأة أجد نفسي أعمل معه في مسلسل فرقة ناجي عطالله، وفي ظله وهو بمثابة شرف كبير لأنِ أحبه كثيرًا.

نضال الشافعي: العمل مع الزعيم نقلة كبيرة

وأشار إلى أنه يتواصل معه بين الحين والآخر، «الشغل مع الزعيم نقلة نوعية على كل المستويات، 300 مليون عربي تقريبًا عرفوا اسمي بسبب مشاركة عادل إمام والوقوف بجواره، أما بالنسبة للكوميدي أنا بحبه جدًا، وبحب أشوف ابتسامة الناس، الكوميديا من نوعية الدراما الصعبة، والبعض يستسهل في كتابتها، وبعض المنتجين يسترخصوها ويعتبروها مجرد إفيهات ونكت وهذا غير حقيقي بالمرة، نحن أكبر من ذلك بكثير، ولدينا قامات كوميدية كبيرة».

مسلسل ناجي عطالله عام 2012

مسلسل فرقة ناجي عطالله، عرض عام 2012 للكاتب يوسف معاطي، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، محمد إمام، نضال الشافعي، محمود البزاوي، عمرو رمزي، أحمد التهامي، أنوشكا.

ويعرض حاليًا للفنان نضال الشافعي، مسرحية سيدتي أنا والتي يقف من خلالها لأول مرة على خشبة المسرح القومي، أمام داليا البحيري، مأخوذة عن أسطورة بنجمليون إحدى روائع جورج برنارد شو.