أول تعليق من ترامب بعد قضية إخفائه وثائق رسمية سرية.. ماذا قال؟

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التهم الجنائية التي وجهتها إليه رسميا محكمة فيدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرية «سوء استغلال شريرا وشنيعا للسلطة».

ترامب: محاكمتي تدخل في الانتخابات الأمريكية

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للجولف في نيوجيرسي، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن بأنه «فاسد» ويسعى للإطاحة «بخصمه السياسي الأبرز»، معتبرا محاكمته تدخلا في الانتخابات، مضيفا أنه سيحارب أركان الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب: لقد شهدنا اليوم أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة

وألقى ترامب خطابه فور وصوله من ميامي، حيث مثل أمام محكمة فيدرالية وجهت إليه رسميا 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلها وأصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يلاحق أمام محكمة فيدرالية، مشددا على أن محاكمته تمثل تدخلا في الانتخابات.

وأضاف ترامب: «لقد شهدنا اليوم أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة في تاريخ بلادنا، أمر محزن للغاية».