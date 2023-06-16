افتتاح مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء ضمن احتفالات العيد القومي للمنوفية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة أعمال تطوير وتجديد مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمنوفية.

احتفالات العيد القومي للمنوفية

وخلال الافتتاح الذي يواكب العيد القومي للمنوفية، ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر»، موضحا أن من رحمة الله بعباده المسلمين أنه جعل مواسم للخيرات تتضاعف فيها الحسنات ويستكثر فيها من الطاعات والأعمال الصالحا ، حيث يتجدد فيها نشاط العبد فيسارع إلى الخيرات ليتقرب إلى رب الأرض والسماوات، مؤكدا فضل العشر الأولى من شهر ذي الحجة على سائر الأيام فهذه الأيام من جملة الأشهر الحرم والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء، وفيها اجتماع أمهات العبادة وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها.

المحافظ يهنئ المواطنين بالعيد القومي للمنوفية

وقدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة العيد القومي للمنوفية، مؤكدا دعمه الكامل لكافة مطالب واحتياجات شعب المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن ترميم وتجديد مسجد سيدي شبل يرجع إلى كونه مزرا سياحيا هاما بمحافظة المنوفية، وللحفاظ على التراث الإسلامي وأهميته ومكانته الأثرية، مقدما الشكر والتقدير لوزير الأوقاف لدعمه الدائم والمستمر لأهالي المنوفية، مثمنا الدور الرائد للوزارة في تطوير مسجد سيدي شبل بالمحافظة.

كما قدم وزيرا التنمية المحلية والأوقاف ومفتي الجمهورية خالص تهانيهم القلبية إلى محافظ المنوفية وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمنوفية، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور، متمنين المزيد والرقي لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما توجهوا بالشكر والعرفان لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.