تسليم مساعدات لغير القادرين بمناسبة احتفالات العيد القومي للمنوفية

سلم صباح اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، 40 كرسيا كهربائيا متحركًا ومساعدات مالية ومواد غذائية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي، ووسط أجواء من البهجة والسرور وضمن سلسلة لقاءات «رد الجميل» تحت شعار «شعاع أمل لبكرة»، والتي انتهجها المحافظ منذ قدومه وإنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية، لتوفير حياة كريمة لهم بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، ورسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة في نفوسهم.

احتفالات العيد القومي في المنوفية

كما سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد 41 من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لمساعدتهم علي متطلبات حياتهم اليومية نظرًا لظروفهم المعيشية والإجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم صرف تلك المساعدات وفقًا لأعمال اللجنة المشكلة بالمحافظة والأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات للوقوف على مدى أحقيتهم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستهل محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهنئته القلبية للمواطنين بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة، مؤكدًا على الاستمرار في استكمال مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، معربًا عن مدى اعتزازه بالتواجد بين أهالى شعب المنوفية والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظًا على حقوقهم.

دور رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني

كما قدم الشكر والتقدير للدور الرائد لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى في دعم خطط التنمية بالمحافظة ولا سيما المساهمة في تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية لأبناء المحافظة وذلك في إطار تقوية العلاقات الإنسانية والتي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

وخلال اللقاء، حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حده للوقوف على الحالة الصحية والإجتماعية لهم وبحث تقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، إذ وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة لعدد 20 من الحالات الإنسانية، كما وجه بإمكانية إقامة كشك لخمس حالات بنواحى قرى مليج والكوم الأخضر بمركز شبين الكوم والشهداء نظراً لظروفهم الإجتماعية ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإتخاذ اللازم وتوفير العلاج الخاص لطفلين يعانون من ضمور العضلات بناحية بجيرم بقويسنا والعرض عليه بما تم في هذا الشأن، كما كلف المحافظ وكيل وزراة القوى العاملة بإمكانية توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لأرملة بناحية العراقية مركز الشهداء تعول طفلة من ذوى الهمم لمساعدتها على متطلبات الحياة.

كما كلف المحافظ الصحة بتحويل طفل من ذوى الهمم بمركز الشهداء يعاني من مرض ضمور العضلات إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لإتخاذ اللازم، وتسهيل إجراءات قرار علاج على نفقة الدولة لمسنة بمركز تلا لإجراء عملية قلب مفتوح بمستشفى الجامعة، وأمر المحافظ بتوفير كرسيين كهربائيين لشقيقين بمركز الباجور يعانون من ضمور بالعضلات.