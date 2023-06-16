أصالة تنتهي من تسجيل أغنية «متسألنيش» ضمن ألبومها الجديد

انتهت الفنانة أصالة نصري، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "متسألنيش" والتي من المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا.

أغنية متسألنيش من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل

أغنية متسألنيش هي من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الجاري، وستكون من ألحان وتوزيع الفنان محمد ضياء الدين.

كان ضياء الدين قد كشف تفاصيل الأغنية عبر منشور نشره بصفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيها: «إن شاء الله رجوعنا أنا وأصالة للعمل مرة ثانية من بعد غياب طال أكثر من 18 عاما يكون في تجديد وإضافة لي ولها، وإضافة أيضا للمستمع ويكون عند حسن ظنكم».

محمد ضياء: أعود للتعامل مع أصالة بعد 18 عاما

كانت الفنانة قد روجت لحفلها في تركيا، ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلّقت عليه قائلة: «بتشرّف كون بهالصّيف بتركيا أسطنبول لأوّل مرّه والحمد لله بحكي كلمة من عندهم ورح كتر لهم منها (أمان أمان) ورح غنّي وبراسي كلّ الأصوات التركية العظيمة اللي شكًلت جزءًا من ذاكرتي الفنيّة وطبعت بصوتي قطعة من فنّها».