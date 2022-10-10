أصالة نصري تتصدر محركات البحث بصور جديدة.. «ملامحها مختلفة»

تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري محركات البحث على «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها بإطلالة مختلفة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تغير ملامح أصالة نصري

ونشرت أصالة نصري مجموعة صور من جلسة التصوير خضعت لها مؤخرا، ولفتت ملامحها الجديدة انتباه العديد من المتابعين، واعتقد البعض أنها خضعت لعملية تجميل حديثة، معلقين «دي عملية تجميل».

إحياء أصالة حفل في دبي

وكانت الفنانة أصالة نصري أحييت مؤخرا حفلا غنائيا بدبي، وأعربت عن سعادتها البالغة به، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

احتفال أصالة بذكرى نصر أكتوبر

كما احتفلت أصالة نصري بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث نشرت فيديو على «إنستجرام» وعلقت عليه «مليون تحية لمصر يحيا شعبها.. ذكرى نصر أكتوبر.. يوم العزة والكرامة».

ألبوم أصالة نصري الجديد

وحققت الفنانة أصالة نصري، نجاحا مؤخرا بعد طرح ألبومها الجديد، والذي يضم عدة أغنيات أبرزها «شايفه فيك»، والتي حققت بعد طرحها على قناتها بـ«يوتيوب» أكثر من 4 ملايين مشاهدة.