تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك التعمير والإسكان.. عائد ثابت طوال المدة

يوفر بنك التعمير والإسكان عددا من الشهادات الادخارية من بينها الشهادة الثلاثية باسم Luxury، وهي تعد أعلى شهادة في البنك، وترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل بحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

وبحسب الجدول فإن مدة الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان 3 سنوات، والعملة بالجنيه المصري، ونوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، وتجدد تلقائيا ما لم يُفد العميل بغير ذلك.

جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك التعمير والإسكان، يكون الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

سعر العائد على الشهادة الثلاثية

وعن سعر العائد على الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، يكون 18.5% شهريًا، و20% سنويًا.

سعر الاسترداد

وفيما يخص تفاصيل الاسترداد، يمكن للعميل الاسترداد بعد مرور 6 أشهر ولكن يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة «من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى 11%، السنة الثانية 10.5%، والسنة الثالثة 10%».