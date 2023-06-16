حصاد جامعة طيبة التكنولوجية في أول عام دراسي.. اتفاقيات تعاون وشراكات بحثية

قدم الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول أداء وأنشطة الجامعة، خلال العام الجامعي الأول 2023/2022.

16 أكتوبر 2022 انطلاق الدراسة بالجامعة

وأوضح التقرير أن جامعة طيبة التكنولوجية بدأت الدراسة بها لأول مرة الموافق 16 أكتوبر للعام الجامعي الحالي 2023/2022، بعد الانتهاء من تجهيز القاعات والمدرجات الدراسية، مع استمرار سير أعمال تجهيزات وفرش باقي مباني الجامعة والورش والمعامل، وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

زيارة وزير التعليم العالي

وشهدت الجامعة زيارة تفقدية للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية بالجامعة، وتفقد منشآت ومباني الجامعة.

برتوكولات تعاون

وأضاف التقرير أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون، منها: توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر، وجامعة جنوب الوادي لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الثلاث، لإجراء أنشطة بحثية وبرامج أكاديمية مُشتركة، وتوفير التطوير المهني والتدريبي لطلاب تلك الجامعات، وتنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة، كما وقعت الجامعة برتوكول تعاون مع مكتبة مصر العامة، وجاري الاتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة، لتبادل الخبرات وورش العمل وتوفير تدريبات عملية للطلاب.

شراكة بحثية

كما جرى تنفيذ شراكة بحثية بين جامعتي طيبة التكنولوجية وأسيوط التكنولوجية تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الوطنية للتحالف الإقليمي بين الجامعات، بنشر بحث دولي في أحد المجلات المتخصصه (حول دراسة تكنولوجيا الأعشاب المتقدمة والتي تستخدم في فصل الزيوت عن المياه في الصناعات المختلفة)، ويهدف هذا البحث إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة منها هدف المياه النظيفة والنقية، الصناعة والابتكار، والشراكة لتحقيق الأهداف.

إنشاء وحدات ومراكز مختلفة داخل الجامعة

كما جرى إنشاء وحدات ومراكز مختلفة داخل الجامعة تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الوطنية 2030، مثل إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، مركز رعاية الموهوبين والنوابغ، ومركز دعم وتأهيل ذوي الإعاقة، ووحدة حقوق الإنسان،ووحدة إدارة الأزمات والكوارث.

ورش العمل والتدريبات

وفي إطار الاهتمام بتنظيم ورش العمل والتدريبات المختلفة والمُتنوعة، شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في أسبوع إعداد القادة الجلالة والحصول على ثلاث مراكز أولى في أنشطة مختلفة، كما نظمت ورشة عمل افتراضية حول الإطار المرجعي لأعداد الخطط الدراسية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للقطاع التكنولوجي لإعداد لائحة لبرامج جديدة في المستقبل، كما عقدت الجامعة ورشة عمل في مجال التحول الرقمي في الإدارة، وحول مبادئ التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي، وندوة حول مميزات نظام التأمين الصحي الشامل لمنتسبي الجامعة، كما نظمت الجامعة حملتين للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، كما قام الطلاب بزيارة لمرضى مستشفى شفاء الأورمان، وزيارة لإحدى دور الأيتام، للاحتفال معهن بيوم اليتيم.

المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين

كما نجحت الجامعة في عقد المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين بمشاركة 6 جامعات وهيئات أكاديمية مختلفة، والذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات فى مجال التقدم التكنولوجي، لدعم عملية الإبداع والابتكار، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تدعم العملية التعليمية والبحثية للطلاب، كما ظهرت الجامعة في محركات البحث العلمي العالمي.

التدريبات العملية

وفي إطار الاهتمام بالتدريبات العملية للطلاب، نظمت الجامعة العديد من التدريبات العملية في مجمع صناعات البغدادي، وحاضنة الأقصر للأعمال الحرفية، ومركز التكوين المهني، ومطاحن مصر العليا، والفنادق السياحية الكبرى والشركات السياحية ومطار الأقصر الدولي ونادي الجولف، إذ تعرف الطلاب عن كثب، كيفية إدارة العمل ودورة الإنتاج داخل تلك المؤسسات.

الدوري الأول لكرة القدم الخماسية

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، نظمت الجامعة الدوري الأول لكرة القدم الخماسية، فضلاً عن مشاركة الجامعة في أسبوع الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجامعة الجلالة وحقق الطلاب ثلاثة مراكز متقدمة وحصدوا العديد من الجوائز، كما شاركت الجامعة في مؤتمر «تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030»، الذي نظمته جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تحت رعاية وإشراف معالي وزير التعليم العالي، وشارك طلاب الجامعة في ندوات تثقيفية حول التغيرات المناخية بمدينة طيبة، وندوة تثقيفية حول آليات مواجهة الشائعات بجامعة الأقصر.

أكبر جامعة على مستوى الجامعات التكنولوجية

في السياق، صرح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن جامعة طيبة التكنولوجية تعُد واحدة من 10 جامعات تكنولوجية، وهى أكبر جامعة على مستوى الجامعات التكنولوجية من حيث المساحة والتكلفة، تم إنشاءها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر وهي مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، وتُقام بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر على مساحة 130 ألف متر، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالي 750 مليون جنيه، حيث استقبلت الجامعة في السنة الدراسية الأولى 2022-2023، حوالي 600 طالب للدراسة في كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وتطرح جامعة طيبة التكنولوجية، أربعة برامج دراسية هى: تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر.