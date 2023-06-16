نفوق 2000 دجاجة في انهيار مزرعة دواجن بالمنوفية

شهدت قرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، نفوق 2000 دجاجة إثر انهيار مزرعة دواجن مقامة على مساحة أكبر من 4 قراريط، وسقوط جدرانها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

انهيار مزرعة دواجن في محافظة المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بنفوق 2000 دجاجة بسب انهيار مزرعة دواجن في طنبشا التابعة لدائرة المركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسبابها، وسؤال مالك المزرعة والأهالي.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.