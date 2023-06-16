حجاج الجمعيات الأهلية بالشرقية يغادرون إلى الأراضي المقدسة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مغادرة 180 حاجًا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ - 2023م متجهين إلى الأراضي المقدسه لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

اختيار 4 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم اختيار 4 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية وتذليل كافة العقبات أمامهم، وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج مطالباً ببذل أقصى جهد لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحه والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اتباع الإرشادات والتعليمات لضمان سلامة الحجاج

وطالب محافظ الشرقية الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

وأوصى محافظ الشرقية الحجاج بإتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم لأداء الشعائر الدينية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.