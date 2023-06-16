عدد الحجاج 2023-1444.. توقعات بتخطي حاجز الـ 2 مليون هذا العام

أكد نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن الوزارة اتبعت الآلية ذاتها المعمول بها قبل جائحة كورونا، في تحديد عدد الحجاج 2023-1444 من كل دولة في العالم، وذلك بهدف العودة بأعداد الحجاج 2023-1444 لما كان مسجلا قبل جائحة كورونا، حيث شدد على أن موسم الحج 2023-1444 متفردا، وأن جميع الخدمات جاهزة في المشاعر المقدسة.

وزير الحج والعمرة لم يفصح بشكل مباشر عن عدد الحجاج 2023-1444

ولم يفصح نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بشكل مباشرعن عدد الحجاج 2023-1444، إلا أن الأعداد الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تقدر أعداد الحجاج في عام 1440هـ بأكثر من 2.4 مليون حاج، قدر حينها حجاج الداخل بنحو 634 ألف حاج وحاجة، منهم نحو 211 ألف حاج سعودي، ونحو 423 ألف حاج مقيم في البلاد بصورة نظامية.

السعودية استقبلت أول رحلة حجاج 2023-1444 في مايو الماضي

وفي 21 مايو الماضي أعلنت وزارة الحج العمرة السعودية، استقبال أول رحلة حجاج هذا العام، في وقت يتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج 2023-1444 الـ 2 مليون حاج.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن مبادرة «طريق مكة» تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من دولهم، بدءا من إصدار التأشيرة الإلكترونية وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة العربية السعودية.