أعمال فنية في مشروعات تخرج طلاب جامعة مطروح.. ديكورات ومكتبة رقمية

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، إن كلية التربية النوعية ناقشت مقرر مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بأقسام الكلية المختلفة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميادة الأغا القائم بأعمال عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمقر الكلية في الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم، أن مناقشة مشروعات التخرج جاءت تنفيذًا للخطة الدراسية لطلاب الأقسام المختلفة، مشيدًا بمستوى المشروعات المقدمة ودورها في خدمة المجتمع، وتقديم أفكار ابتكارية، متمنيًا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دوام التقدم والرقي.

مكتبة رقمية نموذجية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ميادة الأغا القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية في بيان، أن أفكار مشروعات التخرج لهذا العام تميزت بالجودة والابتكار، مضيفةً أن قسم تكنولوجيا التعليم عرض الطلاب خلال مشروعاتهم المختلفة نموذج لربوت آلي يمكنه حمل الأشياء مزود بسنسور لتفادي أي عوائق، بالإضافة إلى عرض مشروع تطبيقات للموبايل يهدف لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وكذلك مشروع مقترح لمكتبة رقمية نموذجية، ومشروع إنشاء نظم لإدارة محتوى إلكتروني.

الديكورات

ولفتت أن مشروعات التخرج لقسم الاقتصاد المنزلي تنوعت ما بين تصميم عدد من الديكورات بفن المكرمية، أشغال تطريز بشرائط الستان والخيوط القطنية، ومشروعات خاصة بالملابس، كما شملت مشروعات التغذية عدد من المنتجات الغذائية التي لها دور في تحسين الصحة العامة مثل المنتجات الخالية من الچيلوتين لتناسب مرضى حساسية الچيلوتين والتي تساعد على تحسين الحالة الصحية لهم، وكذلك عمل مربات وعصائر قليلة السعرات لتناسب مرضى السكر ومن يعانون من أمراض نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم ومرضى السمنة، بالإضافة إلى تصنيع التونة الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساهم في رفع مناعة الجسم، وتصنيع منتجات لحوم من مصادر بديلة مثل البرجر من العدس البني والحمص والصويا كبدائل رخيصة الثمن وعالية القيمة الغذائية، وتصنيع بعض المنتجات من الشوفان لما يحتويه من قيمة غذائية عالية.

الخزف والنحت

وقدم الطلاب والطالبات بقسم التربية الفنية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الخزف، والنحت، وأشغال المعادن، وأشغال الخشب، وأشغال فنية، ونسيج، وتصوير جداري، وشملت خامات التشكيل: الزجاج، الخشب، الحديد، البلاستيك، الرمل الملون، القماش، الخيط، النحاس، وتضمنت طرق التشكيل: التشكيل القائم على الطرق اليدوية بالخامات البيئية واستخدامها في صياغات فنية تهدف إلى تأصيل القيم والمبادئ الفنية في شتى المجالات، بالإضافة إلى الطرق التكنولوجية الحديثة في استخدام التقنيات المتطورة في التشكيلات الذكية بالخامات صديقة البيئة كنموذج يحتذى به في مجال النحت المعاصر، كما جرى استخدام جهاز راوتر وجهاز الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ بهدف استغلال الإمكانات التكنولوجية الحديثة في توفير الوقت والجهد.