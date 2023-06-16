تطوير الخدمات البريدية داخل الحرم الجامعي في المنيا

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وفد الهيئة العامة للبريد المصري، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، وطرق تطوير ورفع كفاءة الخدمات البريدية داخل الحرم الجامعي، وتوفير أكبر استفادة لمنتسبي الجامعة من خدمات هيئة البريد.

ضم وفد هيئة البريد الدكتور اليماني جابر رئيس قطاع بريد مصر الوسطى، وأنور راضي مدير عام الإدارة العامة لبريد المنيا، وأحمد جمال نصار رئيس العلاقات العامة بقطاع مصر الوسطى، وعادل طه مدير إدارة المبيعات، وحسام الدين صلاح مدير عام الأملاك.

تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي

ورحب عصام فرحات، بوفد هيئة البريد المصري، مشيداً بالنقلة النوعية وغير التقليدية التي تشهدها خدمات الهيئة، على مستوى الخدمات والمكاتب كأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الرقمي في كافة المعاملات المالية والحكومية باستخدام التكنولوجيا المتطورة على مستوى الجمهورية.

تطوير الخدمات الإلكترونية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وآليات تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمنتسبي الجامعة من خدمات الدفع الإلكتروني، وبطاقات المعاملات المالية، والأحوال المدنية، وإمكانية استلام إصداراتها من مكاتب البريد بالجامعة تيسيراً على منتسبي الجامعة ومنعاً للزحام والتكدس.

وأثنى رئيس جامعة المنيا على التعاون المثمر بين إدارة الجامعة وهيئة البريد المصري التي تعكس دورهم الاجتماعي والخدمي، متمنيًا المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.