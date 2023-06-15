تعد محافظة المنيا وجهة سياحية مثالية تضم أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنيا، لقضاء إجازة سعيدة بأسعار مناسبة، حيث يمكن للأسر والأصدقاء الاستمتاع بالعديد من الأماكن السياحية والترفيهية والمناظر الطبيعية الخلابة حيث تتميز بطقس معتدل على مدار العام، كما يوجد بها كورنيش يمتد لمسافة طويلة يعد من أجمل المتنزهات في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنيا

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة في المنيا إن هناك الكثير من أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنيا، يمكن زيارتها لقضاء إجازة العيد في محافظة المنيا، وتتناسب أسعارها مع الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل، ويقع معظمها في قلب مدينة المنيا.

أضاف، تشمل أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة المنيا، زاوية السلطان التي تحتوي على العديد من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، وتقع في شرق النيل بمركز المنيا.

البهنسا أفضل أماكن للخروج في عيد الأضحى

أوضح «الأزهري» أنه يمكن زيارة مقابر البهنسا في الظهير الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، وهو أفضل أماكن للخروج في عيد الأضحي بمحافظة المنيا، والتي تضم العديد من مقابر الصحابة الذين شاركوا في معركة فتح مصر والدخول إليها مجانًا طوال أيام الأسبوع، وفي يوم الجمعة يزيد الإقبال عليها.

ويمكن أيضًا زيارة آثار تونا الجبل في الظهير الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، التي تحتوي على لوحة الحدود ومقابر تعود للعصر الروماني ومزار شهيدة الحب إيزادورا.

الاستمتاع بالطبيعة في كورنيش النيل في المنيا

ويمكن الاستمتاع بالطبيعة في كورنيش النيل في المنيا، الذي يعد أكبر حديقة مفتوحة في المحافظة ويمكن الدخول إليه مجانًا، وكذلك شارع مصر الذي يضم العديد من الكافيهات وعربات بيع الأطعمة لخدمة الزوار ويمكن الدخول إليه دون دفع رسوم.

ويمكن زيارة الحديقة الدولية بالمنيا التي تعد من أكبر الحدائق العامة في المحافظة، وتطل على نهر النيل مباشرة على بعد أمتار من مبنى تليفزيون وإذاعة شمال الصعيد، وتحتوي على مناطق خضراء واسعة، ويمكن الدخول إليها بتكلفة رمزية.