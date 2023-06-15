خريطة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة المنيا السبت.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الخميس عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة المنيا، بعد غدا السبت من 8 صباحا، حتى 6 مساءا.

انقطاع مياه الشرب في المنيا

وذكر بيان صادر عن الشركة ونشرته الصفحة الرسمية في محافظة المنيا، أن سبب انقطاع المياه خلال تلك الفترة وجود أعمال إصلاحات لخط طرد محطة مياه قرية بني أحمد الشرقية.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

وخصصت شركة مياه الشرب بالمنيا رقم الخط الساخن 125 ورقم الواتس أب 01271269587 والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين.