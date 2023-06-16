جامعة المنيا تمنح الدكتوراة للباحث محمد عبد المنعم عن دراسة النخل الصعيدي

وافقت جامعة المنيا على منح الباحث محمد عبد المنعم أمين، درجة الدكتوراة عن رسالته المعنونة بـ«تأثير عدد السوباطات والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة على الأثمار في نخيل البلح الصعيدي»، عن الدراسة التي أجريت خلال موسمي 2019 و2020 بالواحات الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد بمصر على نخيل البلح الصعيدي متساو الحجم و الذي يصل عمره إلى 10 أعوام.

وتهدف التجربة إلى دراسة تأثر عدد السوباطات لكل نخلة والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة على الأثمار والخصائص الفيزيائية والكيميائية لثمار البلح.

أهم نتائج الدراسة

من أهم النتائج التي توصلت إليها الرسالة أن الصفات الفيزيائية للثمار مثل وزن الثمار، اللب، البذور: وجد أنه بزيادة النسبة بين عدد السوباطات لكل نخلة والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة يحدث زيادة في وزن كل من الثمار واللب وسجلت أعلى القيم عند المعاملة التي تحتوي على 10 سوباطات نخلة + 9 أوراق سوباطات مقارنة بمعاملة الكنترول بينما وزن البذور لم يسجل أي تأثير معنوي أما وزن السوباطة وحجم الثمار فوجد أن وزن السوباطة وحجم الثمار لصنف الصعيدي زاد بصورةة معنويه عند زيادة النسبة بين عدد السوباطات لكل نخلة.

وبالنسبة للصفات الكيميائية للثمار فكانت النسبة المئوية للرطوبة والمواد الصلبة الكلية في الثمار في الصنف صعيدي لنخيل البلح زادت بصورة معنوية بزيادة النسبة بين عدد السوباطات لكل نخلة والنسبة بين عدد الأوراق لكل وجد حدوث زيادة معنوية بزيادة النسبة بين عدد السوباطات لكل نخلة و النسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة مقارنة بمعاملة الكنترول ووجد أن اعلى محتوي للسكريات كأن مرتبط بالمعاملة التي تحتوي على 10 سوباطة نخلة + 9 أوراق سوباطة.

أهم توصيات الدراسة

وكانت التوصية النهائية للدراسة بناء على النتائج المتحصل علىها خلال التجربة يمكن التوصية باستخدام 10 سوباطة نخلة + 9 أوراق سوباطة حيث كانت أفضل المعاملات لثمار نخيل البلح صنف صعيدي تحت ظروف الواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

شملت لجنة الإشراف والحكم الدكتور فاروق حسن عبد العزيز أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، المرحوم الدكتور فيصل فاضل أحمد حسن، أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، وكأن في لجنة الممتحنين، الدكتور ايمن كمال احمد محمد، أستاذ الفاكهة بكلية الزراعة جامعة أسيوط، الدكتور حمدي ابراهيم محمود، أستاذ الفاكهة ووكيل كلية الزراعة لشئون التعلىم والطلاب جامعة المنيا، الدكتور فاروق حسن عبد العزيز، أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا.