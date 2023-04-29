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هيئة البريد تطرح دفتر توفير بعائد شهري وربع سنوي

كتب:

مريم حنفي
05:58 م | السبت 29 أبريل 2023
البريد المصري

البريد المصري

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن طرح دفتر توفير للمواطنين وذلك بعائد شهري وربع سنوي، حيث يمكن للمواطن الذي يريد إدخار أمواله بطريقة آمنة فتح حساب وتقديم طلب إصدار بطاقة صراف آلي من أي مكتب بريد على مستوي الجمهورية. 

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

وأعلن البريد المصري عن الأوراق المطلوبة لفتح دفتر توفير ذات العائد الشهري و ربع سنوي أيضاً والتي جاءت كما يلي:

- لابد أن يصطحب المواطن معه عند التقديم بطاقة الرقم القومي. 

- يجب أن يقوم المواطن بنسخ صورتين من بطاقته الشخصية.

إجراءات فتح حساب دفتر توفير

ويجب على راغبي الاستفادة من الخدمة الجديدة التوجه إلى أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، مصطحباً معه الأوراق المطلوبة، لفتح حساب توفير بعائد شهري وسنوي. 

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بقلم مريم حنفي