«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مشروعات «حياة كريمة» في أسوان والغربية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود محافظات الغربية و أسوان في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتيسير علي المواطنين من أبناء المركز و القرى التابعة للمبادرة بالمحافظات المشار إليها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

مشروعات الحماية المدنية

في محافظة الغربية، تشهد المحافظة استمرار أعمال الحماية المدنية، الموقف النموذجي والسوق النموذجي داخل قرى شرشابة، شبراملس، سنباط، كفر سنباط، حانوت، سندبسط، الغريب، تفهنا العزب، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش ونهطاى، حيث يتم تنفيذ 21 مشروعا بقيمة 99.5 مليون جنيه ووصلت معدلات إنجاز المشروعات إلى 77%، كما يتم تنفيذ 874 مشروعًا في 142 قرية وتابع في زفتى بقيمة 4 مليارات جنيه.

تنفيذ مشروعات خدمية

وفي محافظة أسوان، جار تنفيذ مشروعات خدمية بقرية وادي النقرة لخدمة 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى بينها تجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100%، علاوة على إنشاء وحدة الإسعاف والمطافئ والمجمع الخدمي والزراعي وتوصيل الصرف الصحي وتركيب المحولات الكهربائية وغيرها من التشطيبات النهائية من أجل دخولها الخدمة في أقرب وقت.

علاوة على مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحي، توصيل خطوط وشبكات الفايبر والاتصالات والغاز الطبيعي، وأيضاً رصف الطريق الرئيسي توشكى - وادي النقرة وذلك بنسبة تنفيذ 60 % لكل مشروع.