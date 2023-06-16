موعد عيد الأضحى 2023 في محايل بالسعودية

يتساءل كثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، عن موعد عيد الأضحى 2023 في محايل، ووفقًا للحسابات الفلكية، سيوافق يوم 28 يونيو الجاري، العاشر من شهر ذي الحجة، وسط انتظار للإعلان الرسمي في المملكة العربية السعودية، ومختلف الدول في العالم العربي والإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2023 في محايل

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محايل، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون في تمام الساعة 6:04 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.

موعد يوم عرفة في محايل

يوم عرفة هو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحجة من كل عام، وله فضل كبير بالإضافة إلى أن الحجاج يؤدون فيه أهم ركن في مناسك الحج، ويوافق موعد يوم عرفة في محايل، الثلاثاء 27 يونيو، في التاسع من شهر ذي الحجة، حسبما ذكرت الصحف السعودية.

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مختلف الدول الإسلامية، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن تشرق الشمس بنحو 20 دقيقة، في المساجد والساحات المخصصة للصلاة، كما يرتدي خلالها المسلمون أفضل الملابس ابتهاجا بالعيد.