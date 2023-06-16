موعد عيد الأضحى 2023 في القنفذة بالمملكة العربية السعودية

يتساءل كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، عن موعد عيد الأضحى 2023 في القنفذة، أالذي من المتوقع، وفقا للحسابات الفلكية، أن يوافق يوم 28 يونيو الجاري، العاشر من شهر ذي الحجة فى الموعد المحدد من كل عام، آخر شهر في التقويم الهجري، وسط انتظار لطرق الاحتفال المختلفة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، ومختلف الدول في العالم العربي والإسلامي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القنفذة

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القنفذة، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 6:03 صباحا يوم 28 يونيو المقبل

موعد يوم عرفة في القنفذة

ويوافق موعد يوم عرفة في القنفذة الثلاثاء 27 يونيو، فى التاسع من شهر ذي الحجة، حسبما ذكرت الصحف السعودية، وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فى مختلف الدول الإسلامية، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ان تشرق الشمس بنحو 20 دقيقة، في المساجد والساحات المخصصة للصلاة، كما يرتدي خلالها المسلمين أفضل الملابس، من أجل الظهور بأفضل مظهر.