القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة في المنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا القبض على 3 متهمين بسرقة كنترول مدرسة ابتدائي، حيث تبين أن المتهمين الـ3 تسللوا إلى داخل المدرسة، وتمكنوا من كسر باب غرفة مخصصة للكنترول واستولوا علي أوراق إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقاموا ببيعها لتاجر خردة بمبلغ 300 جنيه.

بلاغ بسرقة كنترول مدرسة

وتلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة في وقت سابق، يتضمن سرقة كنترول مدرسة كفر المنصورة الابتدائية بحي غرب مدينة المنيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3611 لسنة 2023 إداري قسم المنيا.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين قيام 3 أشخاص بسرقة كنترول المدرسة في مايو الماضي، حيث أبلغت إدارة المدرسة قسم الشرطة ورجال المباحث، وتوصلت جهود البحث، إلى قيام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، من خلال كسر باب الكنترول وسرقة أوراق إجابات امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقاموا ببيعها لتاجر خردة.

استعادة أوراق الإجابة المسروقة

وأفادت التحريات بأن أوراق الإجابات التي تم سرقتها، تم رصد درجاتها إلكترونيا ويدويا قبل واقعة السرقة، وبإرشاد المتهمين تم التوصل لتاجر الخردة واستعادة الأوراق المسروقه مرة أخرى.

وتم عرض المتهمين الـ3 على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.