«تضامن الدقهلية»: تسليم تذاكر السفر الخاصة بالحجاج وعقد ندوات توعوية

كشف وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديرية بدأت استعداداتها لسفر أفواج الحج منذ بداية شهر يونيو، من خلال تسليم تذاكر السفر الخاصة بياناتهم وسفرهم الذي يبدأ بعد ساعات وعقد ندوات توعوية.

استعدادات تضامن الدقهلية لسفر أفواج الحجاج 2023

وأكد «عبد العزيز» أن المديرية تعمل على قدم من أجل سفر أفواج الحجاج بداية من يوم الأحد، ووصولهم إلى الأراضي السعودية، إذ قامت المديرية بعمل عدة ندوات توعوية سواء لرؤساء البعثات والمشرفين والمسافرين وتوعية الحجاج بضرورة الحفاظ على جواز السفر الخاص بهم، والرد على كافة استفسارات الحجاج المتعلقة بداية من السفر إلى السعودية حتى العودة مرة أخرى إلى مصر.

تسليم كل ما يتعلق بكروت البيانات الشخصية

وأوضح «عبد العزيز» أنه جرى تسليم كل ما يتعلق بكروت البيانات الشخصية للمشرفين عن كل فوج، وجرى تسليمه للحجاج، الذي بلغ عددهم 225 حاجا تابعا للجمعيات بالتضامن الاجتماعي.

وأشار «عبد العزيز» إلى أنه جرى إبلاغ الحجاج بموعد الرحلة الخاصة بهم واليوم، وموعد التجمع المحدد والمكان، مع وجود مشرفين على تواصل دائم مع الحجاج، ووجودهم مع الحجاج بداية من السفر حتى العودة، وجرى تجهيز عدد من الأتوبيسات لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة الدولي للسفر يوم الأحد 18 يونيو إلى السعودية، وجرى توفير أتوبيسات خاصة بنقلهم داخل الأراضي السعودية لتسهيل الأمور عليهم مع وجود المشرفين لمتابعتهم.

وأوضح أن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حريصة على التواجد بشكل دائم مع الحجاج بداية من السفر حتي العودة، للاطمئنان عليهم، وتسهيل رحلة الحج حتى العودة.