متى يجوز ترخيص السيارة «الفاميه» في المرور؟.. اعرف التفاصيل

أعلنت منصة الإدارة العامة للمرور، إجراءات وشروط ترخيص السيارة ذات الزجاج الملون «الفاميه»، والشرط الرئيسي هو أن يكون مثبتًا في الإفراج الجمركي، أن نوع زجاج السيارة ملونًا أي «فاميه»، ويكون مكانه محددا، سواء كان في الزجاج الخلفي فقط، أو الزجاج الخلفي مع زجاج البابين الخلفيين للسيارة.

الزجاج الأمامي يجب أن يكون شفافًا

ووفق ما أعلنته منصة المرور، أن الزجاج الأمامي يجب أن يكون شفافًا، وذلك لضمان وضوح الرؤية بشكل تام، أما عن الزجاج الجانبي الأمامي، ففي أغلب الأحيان يكون شفافًا، وفي أحيان قليلة تقوم الشركة المصنعة بتركيبه ملون أو فاميه، وفي كل الحالات يجب أن يكون ذلك مثبت في الإفراج الجمركي.

الحالات القانونية لتركيب الزجاج الفاميه

- يجب أن يثبت الزجاج الملون في الإفراج الجمركي في حالة السيارة المستوردة.

- في حالة أن السيارة صناعة محلية، يجب أن يكون ذلك مثبت في الفاتورة.

- الشركة المنتجة للسيارة هي التي تغير زجاج السيارة الخلفي والنوافذ الخلفية فقط.

- تقديم مالك السيارة خطاب معتمد من الشركة يفيد ذلك وفقًا للمواصفات القياسية.

- إثبات ذلك على الرخصة ويحدد مكان الزجاج الملون.

- الزجاج الملون يسمح بتركيبه في الجزء الخلفي فقط من السيارة.

- أما الجزء الأمامي من السيارة يجب أن يكون شفاف بنسية 100%.

إزالة الزجاج الفاميه

يتم إزالة الزجاج الفاميه في حالتين وهما:

- عند تركيب الزجاج الملون خارج الشركة المصنعة للسيارة.

- لتفادي الغرامات من المرور يجب إزالة الزجاج عند الفني الذي قام بتركيبه.