هل تركيب ستائر داخل السيارة يتساوى مع مخالفة الزجاج «الفاميه»؟

بعد أن شدد قانون المرور الجديد من العقوبات على المخالفات المرتكبة من قبل الخارجين على القانون وقت قيادة السيارات سواء بالتحدث في الهاتف أو تركيب زجاج «فاميه» أو السير عكس الاتجاه أو تجاوز السرعة، يلجأ عدد كبير من أصحاب السيارات إلى تركيب ستائر «كبس» على زجاج السيارة، زاعمًا أنه تفادى مخالفة الزجاج الملون.

الموقف القانوني لتركيب الستائر

اللواء عادل عبد العظيم يشرح الموقف القانوني لتركيب الستائر، بقوله إن الستائر التي تحجب رؤية من هو داخل السيارة تكون عبارة عن مخالفة مرورية صريحة كالزجاج الملون تمامًا، وأن سائق السيارة يكون وقع تحت طائلة القانون ويجب على الأجهزة الأمنية في الكمائن المرورية إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح «عبد العظيم»، في حديثه لـ«الوطن»، أن قانون المرور أوضح عقوبة المخالفات حتى يتم تحقيق الردع ومنع المخالفات خلال القيادة التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات، وهي كالتالي:

عقوبة المخالفات خلال القيادة

- عقوبة تركيب ملصقات تساهم في إخفاء ملامح المركبة، غرامة من 100 لـ300 جنيه

وطبقا لـ قانون المرور تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

- غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

- غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

- غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

- 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

-غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

- من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

- غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

- 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

ـ 50 جنبها مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.