درجات الحرارة غدا السبت.. استمرار الموجة شديدة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من ارتفاع درجات الحرارة تشهدها البلاد، إذ يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت «الأرصاد»، أنه بالنسبة للرياح فمن المتوقع أن تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما حذرت الأرصاد الجوية المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة إذ يؤدي ذلك للشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت، كالتالي:

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 -

- بورسعيد 32 -

- السويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 -

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28