درجات الحرارة غدا.. مرتفعة وتصل لـ41 على بعض المناطق

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري37 والصغرى 27، السواحل الشمالية 35 والصغرى 27، جنوب سيناء 39 والصغرى 29، شمال الصعيد 40 والصغرى 28، وجنوب الصعيد 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

الحرارة غدا

وأكدت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة غدا من المتوقع أن ترتفع بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية، لافتةً لاستمرار الموجة على مدار يومين حيث تنتهي السبت الموافق 17 يونيو.

وذكرت أن البلاد ستشهد غدا شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ويسود غدا طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما يسيطر على حالة الطقس غدا نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 - 24

- بورسعيد 32 - 24

- الإسماعيلية 38 - 27

- السويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 - 23

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 28