ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد» تحذر من أشعة الشمس المباشرة

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقسا شديدا الحرارة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس حار، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية على أنه سيسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كونه سيؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتحذيرها من وجود شبورة مائية بالصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم الجمعة على بعض المناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البالد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة فالعظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، جاءت على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري 37 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 35 درجة مئوية

- جنوب سيناء 39 درجة مئوية

- شمال الصعيد 40 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 41 درجة مئوية