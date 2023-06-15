توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراؤها أن يكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

انتشار الشبورة المائية

وأضافت الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة 6 صباحا على الطرث الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، يصاحبها نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

درجات الحرارة الأحد الجمعة 16 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 17 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الأحد 18 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.