مصرع طفل صدمته سيارة أمام قرية الصديق يوسف بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية الصديق يوسف وفرت هاربة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى يوسف ياسر صابر خلف، 14 سنة، من بني سويف، وتم إيداع جثة المتوفى بثلاحة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.