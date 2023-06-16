«تموين كفر الشيخ»: ارتفاع عمليات توريد القمح إلى الشون والصوامع

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة والداخلية، بكفر الشيخ، ارتفاع نسبة توريد القمح المحلي إلى الشون والصوامع في المحافظة اليوم الجمعة، وبلغت 198ألف طن و310 كيلو.

نسب توريد القمح في كفر الشيخ اليوم الجمعة

وأشار «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عمليات توريد القمح في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، شهدت ارتفاعا جيدا في نسب التوريد، بالإضافة إلى العمل على تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية خلال تسليم المزارعين والموردين بالمحافظة لمستحقاتهم المالية عقب عمليات توريد القمح.

حصاد محصول القمح في كفر الشيخ

وأضاف «حبيب» أن موسم حصاد القمح المحلي خلال العام الجاري 2023 أوشك على الانتهاء كما بلغت نسبة المنزرع من محصول القمح نحو 254 ألف فدان.